PTI: в Нью-Дели введут усиленные меры безопасности в преддверии визита Путина

По данным агентства, всем ведомствам, участвующим в обеспечении безопасности, поручено вести постоянное наблюдение на протяжении всего визита

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Многочисленные силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источник в полиции.

По имеющимся данным, всем ведомствам, участвующим в обеспечении безопасности, поручено вести постоянное наблюдение на протяжении всего визита. "С момента его прибытия до отъезда каждое передвижение будет контролироваться несколькими силовыми структурами. Мы координируем поминутные перемещения в режиме реального времени", - сообщил источник.

Хотя подробный маршрут российского президента уже утвержден, точные детали его пребывания, включая место проживания, не разглашаются в связи со строгими требованиями безопасности.

"В течение двух дней в Дели будет организовано многоуровневое кольцо безопасности с участием полиции, центральных ведомств и личной охраны Путина. Специализированные подразделения, включая спецназ, антитеррористические отряды и группы быстрого реагирования, будут размещены в стратегически важных точках столицы. Также будут задействованы беспилотники, системы видеонаблюдения и системы технической разведки для обеспечения оперативной информации", - указал источник. "Ничего не будет оставлено на волю случая", - добавил он.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.