В Тбилиси отрицают, что судно Midvolga 2 направлялось в грузинский порт

На него в Черном море была совершена атака БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Информация о том, что российское судно Midvolga 2, на которое в Черном море была совершена атака БПЛА, направлялось в Грузию, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии.

"Согласно перепроверенной Агентством морского транспорта информации, указанное судно не было и не является номинированным в морских портах Грузии. Также, о приближении указанного судна [к Грузии] не находится ни одного уведомления в Национальной морской системе одного окна. Соответственно, распространенная информация о том, что судно якобы направлялось в морской порт Грузии, не основывается на каких-либо фактах", - говорится в заявлении.

Во вторник Минтранс Турции сообщил, что танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции. Как сообщили ТАСС в Росморречфлоте, атака на российское судно была совершена БПЛА, в результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал.