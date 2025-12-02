Эксперт Агар: атаки на суда угрожают глобализацией конфликта на Украине

Турецкий эксперт по вопросам безопасности отметил, что Черноморский регион "уже сталкивался с такими манипуляциями и провокациями"

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Нападения на коммерческие суда в Черном море вблизи Турции должны побудить все черноморские страны действовать крайне осторожно, поскольку эти инциденты увеличивают риск глобализации украинского конфликта. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдуллах Агар.

"Это все произошло вблизи турецких границ. Да, Россия и Украина должны разобраться между собой. Они этим и занимаются. Но сейчас для всех нас важно то, что это начало происходить в Черном море. И ввиду этого факта всем черноморским государствам нужно быть крайне осторожными. Потому что сначала война может стать региональной, а потом глобальной, а Черное море - это территория очень больших рисков в этом плане", - сказал собеседник.

По его мнению, нынешние атаки на суда могли быть предприняты для усиления напряженности, особенно в сфере судоходства на российском направлении. "Вырастут цены, страховки. Но я считаю, что на этом дело не закончится. Проблема уже проявляется, и это разогрев Черного моря, распространение войны на страны региона и прежде всего регионализация, а затем глобализация конфликта", - отметил Агар.

Черноморский регион, по его словам, "уже сталкивался с такими манипуляциями и провокациями". "До сих пор стороны не позволяли этому разрастаться. Турция заняла очень осторожную позицию, особенно с учетом трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", в отношении которых ранее были попытки совершения диверсий", - сказал эксперт.

Он считает, что турецкие власти, вероятно, сформулировали свою позицию в свете ударов по судам в Черном море в русле "необходимости держаться подальше от этих опасных событий". Однако "с появлением новых стратегий, связанных с затягиванием войны, ситуация трансформируется", считает Агар. По его выражению, "снаряды начали падать очень близко" к Турции, что повышает для нее общий уровень риска и опасности.

Об атаках на танкеры

Во вторник произошла атака с использованием БПЛА на российское судно Midvolga 2 в Черном море, которое следовало с грузом растительного масла в Грузию. В результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал. Нападение произошло в 80 морских милях от побережья Турции, судно благополучно дошло до турецкого порта Синоп.

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в западной части Черного моря. На Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник после заседания кабинета министров, что атаки на танкеры, совершенные в исключительной экономической зоне республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта и их невозможно оправдать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по танкерам терактами. Она отметила, что спецслужбы киевского режима фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных терактов.