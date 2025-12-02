Первый саммит Армении и Евросоюза пройдет в Ереване в мае 2026 года

На мероприятие прибудут председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Первый саммит Армения - Евросоюз пройдет 5 мая 2026 года в Ереване. Об этом сообщили Арменпресс в МИД республики.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, "для участия в саммите в Армению прибудут высокопоставленные представители ЕС: председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен".

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.