Туск обвинил президента Польши в участии в криптоафере

Польский премьер-министр увидел связь Кароля Навроцкого с аферой из-за его отказа подписать закон, регулирующий деятельность криптовалютного рынка

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента республики Кароля Навроцкого в участии в криптоафере из-за его отказа подписать закон, регулирующий деятельность криптовалютного рынка.

"Это вето совершенно неоправданно. Странная связь президента с криптоаферой. Этот закон должен был защищать всех, кто инвестирует в криптовалюты", - заявил Туск перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

По его словам, в Польше около 3 млн человек инвестируют в криптовалюты, а 600 тыс. поляков уже стали жертвами криптовалютных махинаций. Польша остается последней страной в ЕС без законодательного регулирования этой сферы, подчеркнул польский премьер.

Кроме того, Туск поручил главам МВД и Минюста проверить, кто может лоббировать в президентском дворце решения, которые препятствуют регулированию криптовалютного рынка.