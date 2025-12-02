В Париже прошла акция протеста против бюджетной политики правительства Франции

В манифестации приняла участие генсекретарь профцентра "Всеобщая конфедерация труда" Софи Бине

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек вышли на демонстрацию против бюджетной политики правительства по призыву ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и других профсоюзов, передает корреспондент ТАСС.

Протестующие собрались на площади Биржи в историческом II округе Парижа, чтобы выразить несогласие с бюджетной политикой кабмина Франции. Они скандировали лозунги и держали плакаты: "Забастовка ради наших пенсий", "Равенство для наших работников и наших пенсионеров", "Против мер жесткой экономии", "За социальную и фискальную справедливость".

В манифестации приняла участие генеральный секретарь CGT Софи Бине.

Проект бюджета на 2026 год рассматривается в Сенате (верхней палате парламента). Правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд. В 2025 году дефицит бюджета страны составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции, поэтому власти намерены добиться его сокращения до уровня ниже 5% в 2026 году и ниже 3% - в 2029 году.

В рамках мер экономии бюджета правительство заявляло среди прочего о намерении сократить социальные пособия, увеличить франшизы по государственной медицинской страховке и отказаться от индексации пенсий в 2026 году.