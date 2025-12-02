Axios: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в Европе 3 декабря
14:35
обновлено 14:52
ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 3 декабря настроены встретиться в одной из европейских стран с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По их данным, Уиткофф и Кушнер рассчитывают обсудить с Зеленским итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Место проведения встречи в Европе портал не уточняет.
Ожидается, что Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 2 декабря после 17:00. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы.