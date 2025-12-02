МИД Франции: США обязались обсуждать с ЕС гарантии безопасности Украине

Официальный представитель французского дипведомства Паскаль Конфаврё также отметил, что украинцы должны сами решать, что "они хотят делать или не делать со своей территорией"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. США взяли на себя обязательство подробно обсуждать гарантии безопасности Украине в рамках готовящегося мирного плана. Об этом в эфире радиостанции France Info заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфаврё.

"На политическом уровне - в том числе в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио во время [встречи] "коалиции желающих" [на прошлой неделе] - американцы взяли на себя обязательство подробно обсуждать с нами [ЕС], какими должны быть гарантии безопасности [Украине]", - сказал он.

Говоря о территориальных уступках, Конфаврё выразил мнение, что этот вопрос должна решать сама Украина. "Украинцы сами должны решать, что они хотят делать или не делать со своей территорией", - сказал дипломат.

Комментируя возможность использования замороженных в ЕС российских активов для помощи Киеву, Конфаврё не выразил уверенности в том, что решение на эту тему удастся принять. "Мы попробуем принять "репарационный кредит" на Европейском совете", - отметил он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) оценила потребности Киева во внешней военной и финансовой помощи в €13,7 млрд в 2026-2027 годах. С этой целью ЕК еще в октябре предложила экспроприировать €140 млрд из почти €210 млрд суверенных активов российского ЦБ, блокированных в Европе. На эти деньги ЕК предлагает выделить "репарационный кредит", который Киев якобы должен вернуть, если получит репарации от России.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.