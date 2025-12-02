МИД ФРГ не исключил, что Киеву придется пойти на "болезненные уступки" ради мира

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также высказал мнение, что благодаря дипломатическим усилиям шансы на достижение перемирия на Украине "никогда еще не были так велики"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключает, что Украине придется пойти на болезненные уступки ради достижения мира и, возможно, даже провести референдум. Такую точку зрения он высказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Это для Украины будет, без сомнения, исключительно сложный процесс, который может завершиться референдумом", - считает глава МИД ФРГ. Он отметил, что на нем гражданам Украины, возможно, придется решать, принять условия окончания конфликта или нет. "Задача дипломатии заключается в том, чтобы вырабатывать компромиссы, которые могли бы поддержать стороны конфликта. Это включает в себя в конечном итоге, конечно, всегда и болезненные уступки", - заметил Вадефуль.

Германский министр также высказал мнение, что благодаря дипломатическим усилиям шансы на достижение перемирия на Украине "никогда еще не были так велики", как сейчас. "Важнейшим условием" для этого он считает гарантии безопасности, в которых ключевая роль, по его оценке, отводится США.