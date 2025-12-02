На Украине экс-командиру ВСУ Червинскому смягчили меру пресечения

Он в 2023 году пытался завербовать российского летчика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине смягчил меру пресечения на ночной домашний арест экс-командиру одной из частей сил спецопераций ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался завербовать российского летчика. Об этом сообщил адвокат Константин Глоба.

"Сегодня, в день рождения Червинского Романа, суд сменил меру пресечения. В дальнейшем будет действовать домашний арест только в ночное время суток, это позволит Роману официально работать", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Червинский был арестован в апреле 2023 года по обвинению в превышении служебных полномочий. По версии следствия, он решил без одобрения Службы безопасности Украины и военной разведки провести операцию по вербовке российского пилота, чтобы завладеть самолетом Воздушно-космических сил РФ. Итогом стала утечка данных о размещении личного состава и техники ВСУ на аэродроме Канатово, по которому был нанесен удар. В результате погиб командир воинской части, были ранены 17 военнослужащих, уничтожены 2 истребителя и повреждена взлетная полоса. Как сообщали в ФСБ РФ, планы украинской стороны по вербовке пилотов были выявлены российской контрразведкой, что позволило нанести удары по нескольким украинским военным объектам. Позже Червинский заявил, что на тот момент главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный лично санкционировал провалившуюся операцию.

15 июля 2024 года Кропивницкий суд отпустил Червинского из СИЗО под залог в размере 9 млн гривен (более $219 тыс.), который был внесен экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). 18 июля 2024 года Шевченковский районный суд Киева отправил Червинского под круглосуточный домашний арест. В начале апреля решением суда ему вернули загранпаспорт и разрешили пользоваться мобильной связью.