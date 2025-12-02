Пентагон заявил о плане на случай, если Мадуро покинет пост президента Венесуэлы

Пресс-секретарь военного министерства США Кингсли Уилсон сообщила, что у ведомства "есть план действий на случай любой непредвиденной ситуации"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Пентагон располагает планом на случай, если президент Венесуэлы Николас Мадуро оставит свой пост. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь военного министерства США Кингсли Уилсон.

"У министерства есть план действий на случай любой непредвиденной ситуации. Мы организация, которая занимается планированием. Если в мире произойдет что-то, у нас есть готовый план реагирования", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters, президент США Дональд Трамп в состоявшемся 21 ноября телефонном разговоре потребовал от Мадуро, чтобы он покинул свою страну в течение недели. По словам собеседников агентства, он предложил своему коллеге "уехать из Венесуэлы со своей семьей и отправиться в любое место по его выбору". Этот срок истек 28 ноября. В связи с этим Трамп 29 ноября написал в социальной сети Truth Social, что "все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым".

По версии агентства, Мадуро выразил готовность покинуть страну с членами семьи, если в отношении них будет объявлена "полная юридическая амнистия, включая отмену всех американских санкций". Венесуэльский лидер якобы также потребовал прекращения в Международном уголовном суде касающегося его разбирательства, а также отмены санкций США в отношении 100 венесуэльских должностных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что переходное правительство республики до проведения новых выборов должна возглавить исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Трамп, по словам источников, "отверг большую часть" требований Мадуро.

30 ноября Трамп подтвердил, что говорил с венесуэльским лидером, но не привел подробностей. В этот же день он сообщил, что его заявление о воздушном пространстве Венесуэлы не следует воспринимать как указание на возможность нанесения военными США ударов по территории этой страны.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.