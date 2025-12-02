RS: ЕС придется тратить миллиарды долларов на Украину после конфликта

Чтобы удержать Украину на плаву, в ближайшие два года понадобится €135 млрд, отметил экс-советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве Иэн Прауд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Странам Евросоюза даже после прекращения конфликта на Украине придется тратить миллиарды долларов на поддержку Киева, в том числе на снабжение ВСУ. Такое мнение высказал отставной дипломат, экс-советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве (2014-2019) Иэн Прауд в авторской статье, опубликованной на американском портале Responsible Statecraft.

"Даже если война прекратится завтра, Европе, возможно, придется выделить €135 млрд (почти $160 млрд) в следующие два года, чтобы удержать Украину на плаву. У Брюсселя, похоже, нет плана Б в рукаве", - отметил он. Как пояснил эксперт, эти средства, в частности, потребуются на покрытие бюджетного дефицита Украины.

Как подчеркнул Прауд, "может возникнуть соблазн посчитать, что огромные расходы Украины на оборону, на которые приходится около 63% украинского бюджета, сократятся" при прекращении конфликта. "Но, боюсь, что это предположение будет неверным", - добавил эксперт. Как он констатировал, Киев и поддерживающие его страны ЕС рассчитывают избежать сокращения численности украинских вооруженных сил после конфликта. По мнению Прауда, "Украина может принять решение о постепенном сокращении численности" ВС. "Но это все равно оставит на несколько лет большую дыру в бюджете. А большая армия не будет платить за себя сама, и оплачивать счет будут вынуждены европейцы", - добавил он.

Эксперт отметил, что страны ЕС в связи с этим "усиливают давление" на Бельгию, чтобы добиться от нее шагов по экспроприации активов России. Основная часть блокированных в ЕС суверенных активов РФ в размере €210 млрд находится на площадке Euroclear в Бельгии. Однако бельгийская сторона, как констатировал эксперт, опасается последствий таких действий.

Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в 18-19 декабря, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 годах.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация активов России, по какой бы схеме она ни происходила, станет воровством. Посол предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".