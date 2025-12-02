Telegraph: РФ побеждает в конфликте на Украине и будет диктовать свои условия

Протесты со стороны Европы не изменят этого факта, подчеркнул британский журналист Оуэн Мэттьюс в статье для газеты

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Россия побеждает в конфликте на Украине, поэтому именно российский лидер Владимир Путин будет диктовать условия мира. С таким мнением выступил британский журналист Оуэн Мэттьюс в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph.

"Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта. Европейские лидеры могут составлять различные альтернативные мирные планы, которые им нравятся, но единственный голос, который имеет значение, - это голос Путина", - написал он.

Колумнист отметил, что Европе не хватает финансовых ресурсов и вооружения для того, чтобы продолжать помогать Украине. "Вера в то, что экономика России развалится в результате новых санкций, давления и украинских ударов дальнобойным оружием по нефтеперерабатывающим заводам, нефтяным терминалам и танкерам в море, - это примитивное мышление", - подчеркнул Мэттьюс. Журналист добавил, что украинская экономика "страдает бесконечно сильнее", а время играет на руку России. Он добавил, что Украине придется смириться с потерей территорий.