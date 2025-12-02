Группа друзей в защиту Устава ООН призвала США уважать суверенитет Венесуэлы

В документе выражена озабоченность ухудшением ситуации в Латинской Америке и Карибском регионе из-за угроз и враждебных действий со стороны правительства Соединенных Штатов

КАРАКАС, 3 декабря. /ТАСС/. Группа друзей в защиту Устава ООН обратилась к США с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, вывести вооруженные силы из Карибского бассейна и прекратить тайные операции по дестабилизации положения в Боливарианской Республике. Об этом говорится в заявлении данного объединения, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

"Группа друзей в защиту Устава ООН обращается с настоятельным призывом к правительству Соединенных Штатов Америки уважать суверенитет Боливарианской Республики Венесуэла, в том числе в отношении ее воздушного пространства, <…> незамедлительно вывести все вооруженные силы, развернутые в Карибском бассейне в непосредственной близости от Венесуэлы, <…> и прекратить все тайные и открытые операции, направленные на дестабилизацию Венесуэлы и "смену режима", - указано в заявлении.

В документе выражена глубокая озабоченность серьезным ухудшением ситуации в Латинской Америке и Карибском регионе в результате угроз и враждебных действий со стороны правительства США. "Фактическое введение воздушной блокады, ежедневные военные провокации и фабрикация ложных предлогов для оправдания применения силы против суверенного государства, Боливарианской Республики Венесуэла, представляют собой явные и серьезные нарушения духа и буквы Устава ООН, подрывают международный мир и безопасность, угрожают дестабилизировать провозглашенный "Зоной мира" регион Латинской Америки и Карибского бассейна", - говорится в заявлении.

Группа друзей в защиту Устава ООН заявляет о своей абсолютной и непоколебимой солидарности с народом и правительством Венесуэлы и "неотъемлемом праве венесуэльского народа определять свою собственную политическую, экономическую и социальную систему, свободную от внешнего вмешательства, подрывной деятельности, принуждения или угрозы применения военной силы".

В созданную в июле 2021 года по инициативе Венесуэлы при активном участии России Группу друзей в защиту Устава ООН входят Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.

Об угрозах со стороны США

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.