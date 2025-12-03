Ли Чжэ Мён: народ Южной Кореи достоин Нобелевской премии мира

Граждане заслужили награду за срыв военного положения в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Граждане Республики Корея заслуживают Нобелевскую премию мира за то, что смогли мирно предотвратить введение военного положения 3 декабря 2024 года. Об этом заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

"Незаконное военное положение было отменено, несправедливая власть была изгнана. Это событие войдет в мировую историю демократии", - сказал Ли Чжэ Мён. 3 декабря 2024 года его предшественник Юн Сок Ёль объявил военное положение, которое 4 декабря отменил парламент.

Впоследствии Юн Сок Ёль столкнулся с импичментом, в апреле Конституционный суд окончательно отстранил его от власти, посчитав, что военное положение было введено в нарушение основного закона страны.

"Народ Республики Корея, преодолевший кризис [и угрозу] демократии мирными средствами, заслуживает получить Нобелевскую премию мира", - отметил президент. По его словам, подобные события не имеют прецедентов в истории.

"Правительство народного суверенитета, появившееся благодаря "революции света", назначит 3 декабря Днем народного суверенитета в ознаменование смелости нашего великого народа", - заявил южнокорейский лидер. Ли Чжэ Мён стал президентом в результате выборов в июне.