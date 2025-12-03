Politico: ЕК готовит юридическую основу для передачи российских активов Украине

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает европейское издание Politico.

По его информации, ЕК планирует опереться на положение 122 статьи Договора о ЕС, согласно которому правительства имеют право принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами о мерах, соответствующих экономическому положению". Как пишет газета, Еврокомиссия хочет интерпретировать этот пункт таким образом, что из-за значимости финансовых вопросов для продления санкций будет достаточно получить одобрение квалифицированного большинства стран. Такой шаг, отмечает издание, может лишить Венгрию права вето.

1 декабря глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕК на саммите ЕС 18-19 декабря намерена принять решение об экспроприации активов России.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита Евросоюза в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об их использовании. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех членов сообщества полностью разделить финансовые риски его страны.