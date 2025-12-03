Канцелярия Нетаньяху: переданные Израилю останки не принадлежат заложникам

К такому выводу пришли после завершения процедуры опознания в Национальном институте судебно-медицинской экспертизы

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Переданный Израилю во вторник радикальным палестинским движением ХАМАС гроб не содержит останки израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"После завершения процедуры опознания в Национальном институте судебно-медицинской экспертизы установлено, что останки, доставленные вчера из сектора Газа, не принадлежат ни одному из двух погибших заложников", - говорится в заявлении.

2 декабря израильские военные получили еще один гроб с останками в секторе Газа. Они были доставлены на израильскую территорию, где была проведена процедура идентификации.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших похищенных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28.

В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. По состоянию на 3 декабря в Газе остаются тела двух погибших заложников.