Навроцкий предложил Туску извиниться за слова о выплатах жертвам нацизма
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике идею премьер-министра Дональда Туска выплатить компенсации жертвам нацистской оккупации Польши (1939-1945) из польского государственного бюджета.
"То, что сказал премьер-министр Туск в Берлине, меня очень беспокоит", - цитирует слова главы государства интернет-портал onet.pl. "Я не знаю ни одного политического или исторического решения проблемы, когда жертвы сами платили бы за зло, сделанное [им] агрессором", - добавил Навроцкий. "Я надеюсь, что премьер Дональд Туск попросит извинения у поляков за те слова и скажет, что это просто какое-то недоразумение", - заключил президент Польши.
В понедельник (1 декабря) в Берлине во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Туск заявил, что если Германия не объявит о намерении выплатить компенсации польским жертвам фашистской оккупации, то Польша рассмотрит возможность сделать это их своих средств.
Польские власти 1 сентября 2022 г. представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 г. Польша официально отказалась от репараций. Позже польское руководство отказалось от требования компенсации в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для покрытия ущерба.
По данным польской стороны, в настоящее время в Польше проживают около 60 тыс. человек, признанных жертвами нацистской оккупации.