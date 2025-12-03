Politico: в НАТО усиливается давление на страны, не выделяющие средства Киеву

Различие в подходе стран относительно выделения средств на нужды Украины - между вносящими миллиарды и "безбилетниками" - становится, по данным издания, "все более раздражающим"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. В НАТО усиливается давление на страны альянса, которые отказываются выделять средства на оказание военной помощи Киеву в рамках инициативы PURL (закупок европейскими странами вооружений США для Украины). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

"Наше терпение на пределе", - заявил один из дипломатов НАТО. Существует разочарование в отношении стран, которые не внесли никаких средств, и тех, кто пообещал небольшие суммы. "Многие государства считают, что этого слишком мало и это делается слишком поздно", - добавил он.

Список приоритетных потребностей Украины был составлен в июле с целью обеспечения продолжения поставок оружия США Киеву. С тех пор 11 из 32 стран НАТО официально внесли вклад в пять отдельных пакетов на общую сумму $2,5 млрд. Генсек НАТО Марк Рютте объявил на прошлой неделе, что страны потратят до конца года на эти цели $5 млрд.

Ожидается также, что вклад в программу закупок вооружений внесут две страны, не входящие в НАТО, - Австралия и Новая Зеландия, проинформировали источники.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.