Эрдоган: Турция контактирует с РФ по возобновлению стамбульских переговоров

Турецкий президент отметил, что дипломатические каналы должны использоваться наиболее эффективным образом для достижения прочного мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Гавриил Григоров/ ТАСС

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что поддерживает контакты с Россией и Украиной по вопросу возобновления стамбульских переговоров.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по просьбе французской стороны. Он заявил, что Турция прилагает максимальные усилия для завершения войны между Украиной и Россией справедливым и прочным миром. Указал, что продолжаются контакты со сторонами с целью возобновления стамбульского процесса, и Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно скорее открыть дверь к миру", - сообщила канцелярия Эрдогана.

Он также сказал Макрону, что "дипломатические каналы должны использоваться наиболее эффективным образом для достижения прочного мира". По его словам, "поддержка со стороны Турции процесса обеспечения прекращения огня будет продолжать расти", а "мирным усилиям будет способствовать, если страны будут избегать шагов, которые могут поставить под угрозу глобальный мир".