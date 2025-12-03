Нетаньяху поручил направить представителя Израиля на встречу с властями Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить израильского представителя на встречу с властями Ливана. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Согласно ее заявлению, поручение заняться подготовкой этого визита дано Совету национальной безопасности Израиля. Встреча планируется с представителями "правительственно-экономических структур Ливана", указано в тексте.

"Это первая попытка создания основы экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном", - подчеркнули в канцелярии.

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений. Бейрут не признает еврейское государство с момента его образования в 1948 году. Несмотря на отсутствие дипотношений, стороны неформально контактируют через посредничество Вашингтона.