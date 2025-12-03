Депутат Рады Гончаренко назвал критической ситуацию для ВСУ

Парламентарий считает, что фронт может обвалиться

Редакция сайта ТАСС

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко © ddp/ Michael Lucan via Reuters Connect

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий критическая, а из-за проваленной мобилизации и массового бегства военнослужащих из частей фронт может обвалиться. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Ситуация на фронте - критическая", - написал депутат в Telegram-канале. Он признал, что на некоторых участках у ВСУ большие проблемы.

При этом, как подчеркивает Гончаренко, ситуация с мобилизацией и самовольным оставлением части говорит о провале усилий властей по комплектации армии личным составом. "Эта тенденция может привести к остановке пополнения армии, и тогда мы можем перейти уже на этап возможного обвала фронта", - считает он.

По словам Гончаренко, ситуацию осложняет то, что финансовые потоки от партнеров сокращаются, как и военная помощь. "Наши союзники (США и ЕС) деньги давать не хотят. Военная помощь ограничена. Большая часть нашего бюджета приходит оттуда. Наши технологии тоже. Следующий год еще, возможно, будет какая-то минимальная помощь, а дальше будет все меньше и меньше", - отмечает он.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец отмечал, что ситуация для ВСУ на гуляйпольском направлении на подконтрольной Киеву части Запорожской области складывается более угрожающая, чем под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР.

30 ноября президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск сообщил, что инициатива в зоне спецоперации полностью находится у Вооруженных сил РФ на всей линии боевого соприкосновения.