Рютте ушел от ответа на заявление Путина о готовности РФ отразить нападение НАТО

Вопрос об этом задали Марку Рютте на подходе к журналистам перед встречей глав МИД стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Julia Demaree Nikhinson

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать сделанное накануне заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не собирается нападать на Европу, но готова отразить ее нападение "хоть прямо сейчас". Вопрос об этом был задан Рютте на подходе к журналистам перед встречей глав МИД стран НАТО.

"О, я не буду реагировать на все заявления Путина", - отреагировал генсек НАТО.