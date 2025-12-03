Рютте ушел от ответа на заявление Путина о готовности РФ отразить нападение НАТО
Редакция сайта ТАСС
08:42
БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать сделанное накануне заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не собирается нападать на Европу, но готова отразить ее нападение "хоть прямо сейчас". Вопрос об этом был задан Рютте на подходе к журналистам перед встречей глав МИД стран НАТО.
"О, я не буду реагировать на все заявления Путина", - отреагировал генсек НАТО.