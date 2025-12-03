Гросси отметил большую значимость участия Росатома в диалоге по ИИ

Российская госкорпорация также будет важным игроком и в традиционной атомной энергетике, считает глава Международного агентства по атомной энергии

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Florian Schroetter

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный диалог по атомным решениям для ИИ будет неполноценным без участия Росатома. Такое мнение выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на открытии первого Международного симпозиума по ИИ и атомной энергетике.

"Как и по многим аспектам диалога в атомной отрасли, участие Росатома в диалоге по ИИ необходимо", - сказал он. Гросси добавил, что очень рад открыть первый Международный симпозиум МАГАТЭ по ИИ и атомной энергетике презентацией решений Росатома.

Росатом будет важным игроком как в традиционной атомной энергетике, так и в атомных решениях для ИИ, считает Гросси. "Росатом играет совершенно особенную роль как ведущий провайдер атомной энергии на огромном количестве рынков: в Европе, в Африке, в Азии. И вы делаете это на совершенно разных уровнях - большие АЭС, малые модульные реакторы. Это дает вам уникальную возможность использовать потребности в атомной энергии и в сфере ИИ. Росатом будет очень важным игроком на обоих этих направлениях", - сказал он.