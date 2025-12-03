ЕК видит запрет газа из России "зарей новой эры энергонезависимости" ЕС

Страны Евросоюза "переходят на поставки от надежных партнеров" и на выработку электричества из возобновляемых источников, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Harry Nakos

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Полный юридически запрет для всех стран Евросоюза закупать в России нефть и газ станет для объединения "зарей новой эры энергонезависимости". Такое мнение высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Отказ от углеродных ресурсов из России станет зарей новой эры энергонезависимости Евросоюза", - полагает фон дер Ляйен. По ее словам, страны ЕС "переходят на поставки от надежных партнеров" (главным образом США и Норвегии) и на выработку электричества из возобновляемых источников, которые сейчас, по оценкам ЕК, обеспечивают половину потребления ЕС.

Запреты странам ЕС

"Мы полностью отказываемся от российского газа", - заявила она, комментируя ранее принятое по инициативе Еврокомиссии решение Совета ЕС запретить любые поставки российского газа с 2027 года. При этом глава ЕК признала, что сегодня страны ЕС продолжают закупать в РФ 13% импортируемого газа.

Она также сообщила, что Еврокомиссия в начале 2026 года предложит полностью и навсегда запретить импорт нефти РФ в Евросоюз. "Мы внесем юридическое предложение по полному запрету российской нефти в ЕС в начале следующего года", - заявила она.

Как пояснил в свою очередь еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, ЕК намерена ввести полный запрет на закупки российской нефти не позднее конца 2027 года.

Запрет в отношении нефти фактически коснется только трубопроводных поставок, поскольку запрет для стран ЕС закупать российскую нефть, поставляемую морским путем, был введен в ЕС с конца 2022 года в рамках санкционных ограничений.

Пока жив ЕС

Энергетические запреты для стран ЕС, как ранее разъясняла Еврокомиссия, не будут связаны с санкционной политикой и не будут отменены после конфликта на Украине. Они должны действовать, по утверждению ЕК, "всегда", или вернее, пока существует Евросоюз. Теоретически они могут быть пересмотрены, если за это выскажется квалифицированное большинство стран блока в Совете Евросоюза, но в ближайшей перспективе такая возможность не просматривается.

По тарифному соглашению с Вашингтоном, подписанному фон дер Ляйен и американским президентом Дональдом Трампом летом этого года, ЕС согласился на односторонние пошлины США на весь свой импорт в 15% и принял на себя ряд финансовых обязательств, включая обязательство закупить в течение трех ближайших лет энергоресурсы в США на $750 млрд. По оценкам европейских экспертов, для этого ЕС должен перевести на США более двух третей от всего своего импорта энергоресурсов.