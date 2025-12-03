Азаров: переговоры по Украине показали Уиткоффу, где нужно искать компромисс

Экс-премьер Украины также подчеркнул, что взаимоприемлемые решения украинского урегулирования хорошо просматриваются

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вчерашние переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине предельно ясно показали спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, по каким спорным вопросам надо найти компромисс. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я думаю, что в процессе этих пятичасовых переговоров Уиткоффу предельно стало ясно, какие есть сдерживающие вопросы, по которым надо находить компромисс. Он сейчас будет с Трампом все это обсуждать. А дальше обсуждать и с европейскими союзниками, и с Зеленским", - отметил он. - Хотя Зеленскому они, скорее всего, доведут свои решения, которые возникнут в результате обсуждения. А дальше уже будет процесс действий".

По его словам, взаимоприемлемые решения урегулирования украинского конфликта сейчас хорошо просматриваются. "Смысл сегодняшнего возвращения Уиткоффа в Вашингтон в том, чтобы доложить подробно Трампу и обсудить именно с президентом Соединенных Штатов, как дальше действовать и какие меры принимать, чтобы все-таки найти взаимоприемлемые решения. Я думаю, сейчас они хорошо просматриваются", - указал Азаров.