CNN: военные Израиля в Газе зарывают бульдозерами тела искавших еду палестинцев

Телеканал отмечает, что речь идет именно о мирных палестинцах, которые были убиты, когда в поисках еды пытались добраться до пунктов выдачи гумпомощи

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа используют бульдозеры, чтобы в безымянных могилах закапывать тела искавших еду палестинцев, чем нарушают международное право. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на собственное расследование.

Телеканал указал, что речь идет именно о мирных палестинцах, которые были убиты, когда в поисках еды пытались добраться до пунктов выдачи гуманитарной помощи. В частности, такие безымянные захоронения, как утверждает CNN, есть в районе контрольно-пропускного пункта "Зиким" в секторе Газа, где выдавалась гуманитарная помощь по Всемирной продовольственной программе ООН. Телеканал в своем расследовании ссылается на изученные им фотографии, видео и спутниковые снимки, а также на опросы свидетелей как со стороны палестинцев, так и со стороны бывших израильских военных.

CNN со ссылкой на юристов указал, что "неправильное обращение с телами [погибших палестинцев] путем сгребания их бульдозерами в безымянные могилы может нарушать международное право". Согласно международному праву, продолжил телеканал, воюющие стороны должны заниматься захоронением погибших так, чтобы их можно было найти и опознать. При этом преднамеренное нанесение телам повреждений с тем, чтобы их невозможно было опознать, может быть приравнено к военным преступлениям в соответствии с Женевскими конвенциями.

Официальные представили Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), как обратил внимание CNN, отрицали использование бульдозеров для захоронения тел палестинцев в безымянных могилах. Они утверждали, что тяжелая строительная техника в районе "Зикима" использовалась только в рутинных операциях, в том числе для устранения угроз.