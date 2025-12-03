Newsweek: запрет двойного гражданства в США может затронуть знаменитостей

Если законопроект вступит в силу, то первая леди страны Мелания Трамп и ее сын Бэррон должны будут отказаться от гражданства Словении

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроект американского сенатора-республиканца (штат Огайо) Берни Морено, запрещающий обладать двойным гражданством, может коснуться первой леди Мелании Трамп, Илона Маска и некоторых других известных личностей. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Если закон вступит в силу, то имеющие гражданство Словении Мелания Трамп и ее сын Бэррон должны будут отказаться от него в течение года.

Помимо семьи Трампов, меры могут коснуться Маска, который является гражданином США, ЮАР и Канады, а также известных актеров и актрис, включая Тома Хэнкса, Милу Кунис, Памелу Андерсон и других.

"Быть гражданином США - это честь и привилегия, и если вы хотите быть американцем, то это или все, или ничего", - прокомментировал свой законопроект Морено.

Ранее пресс-служба сенатора сообщила, что он внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект, в котором предложил отменить возможность лицам с американским паспортом иметь два гражданства. В случае сохранения американского документа необходимо написать заявление на имя госсекретаря США, в случае отказа - на имя министра внутренней безопасности.