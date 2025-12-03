Сикорский рассказал о планах альянса упразднить Совет Россия - НАТО

Генеральный секретарь организации Марк Рютте проинформировал глав МИД стран-членов об этом решении, указал министр иностранных дел Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский © Dursun Aydemir/ Anadolu via Reuters Connect

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД альянса о решении упразднить Совет Россия - НАТО. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

"Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия - НАТО больше не существует", - сообщил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Совета Россия - НАТО и Основополагающего акта Россия - НАТО больше нет", - добавил дипломат.

Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО.

До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. После событий на Украине альянс заморозил взаимодействие. С 2019 года диалог в формате Совета Россия - НАТО фактически прекратился, а в 2021 году Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и закрыла его структуры в Москве. С 2014 года НАТО значительно нарастила военную активность у российских границ и увеличила масштаб учений. После начала специальной военной операции НАТО резко увеличила численность войск на восточном фланге, расширила масштабы учений, страны блока начали оказывать колоссальную военную помощь Украине.