Навроцкий убеждал партнеров по Вишеградской группе закупать газ у США через Польшу

Как заявил президент Польши, цель инициативы - систематически ограничить российское влияние в Европе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий на саммите Вишеградской группы убеждал лидеров Чехии, Венгрии и Словакии закупать американский газ через польские порты.

"Я обсуждал с каждым из президентов вопрос о сотрудничестве стран нашего региона в области поставок газа из США через Польшу. Польша может стать хабом для нашего региона, и я уже достиг предварительных договоренностей с президентом США", - заявил Навроцкий на пресс-конференции по итогам саммита Вишеградской группы в Эстергоме, ее трансляция велась в социальных сетях канцелярии польского лидера. Как заявил Навроцкий, цель инициативы - систематически ограничить российское влияние в Европе.

В ноябре Навроцкий уже предлагал Словакии закупать американский сжиженный газ через польскую газотранспортную инфраструктуру. Со своей стороны президент Словакии Петер Пеллегрини тогда подчеркнул, что Братислава не сможет в краткосрочной перспективе отказаться от российских нефти и газа.

Совет ЕС утвердил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ.