Премьер Ливана: участие невоенных экспертов в переговорах с Израилем снизит напряженность

Наваф Салам указал, что ливанская сторона не возражает против проведения американскими и французскими военными проверки на предмет наличия складов с боеприпасами шиитской организации "Хезболлах" южнее реки Литани

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Назначение бывшего ливанского дипломата Симона Карама главой делегации на переговорах с Израилем является политически обоснованным шагом, получившим всеобщую поддержку. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов в правительственном дворце Серай, премьер-министр республики Наваф Салам.

"Участие невоенных экспертов в переговорах поможет снизить напряженность, учитывая реальную угрозу нового обострения ситуации на юге Ливана, - подчеркнул политик. - Однако это не означает, что мы вступаем в процесс нормализации отношений с Израилем".

Салам указал, что ливанская сторона не возражает против проведения американскими и французскими военными проверки на предмет наличия складов с боеприпасами шиитской организации "Хезболлах" южнее реки Литани. "Мы открыты для такой проверки, поскольку имеются опасения по поводу якобы оставшегося на юге оружия", - отметил он.

Премьер назвал разоружение отрядов "Хезболлах" важнейшим условием для дальнейшего участия организации в проекте государственного строительства. По его словам, это оружие не смогло "сдержать Израиль и защитить Ливан", поэтому государство вернуло себе право принятия решений относительно войны и мира. "Мы не допустим повторения авантюр, которые приведут нас к новой войне, и должны извлечь уроки из опыта поддержки палестинцев в Газе в 2023-2024 годы", - сказал он.

Ранее президент Джозеф Аун поручил бывшему послу в Вашингтоне Симону Караму возглавить переговорную группу, которая принимает участие в заседаниях комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе под эгидой США и Франции. Включить дипломатов и гражданских экспертов в состав делегаций с целью достижения прогресса на переговорах предложила заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус, которая прибыла в среду с визитом в Бейрут.

21 ноября Аун выдвинул инициативу по мирному урегулированию с целью избавления Ливана от войны и оккупации. Он заявил "о готовности к переговорам под эгидой ООН, США или совместного международного спонсорства с целью прихода к соглашению о постоянном прекращении боевых действий, что позволит обеспечить безопасность границ".