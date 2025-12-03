Посольство РФ: в Швейцарии нагнетают напряженность, пугая граждан надуманной угрозой

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Швейцарские власти продолжают игнорировать публичные заявления российских официальных лиц и безудержно нагнетать напряженность, запугивая своих граждан надуманными страшилками об исходящей от РФ угрозе. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в стране.

В ведомстве отметили, что официальные швейцарские представители, включая главу Минобороны страны Мартина Пфистера, упорно распространяют тезис о мнимой угрозе безопасности Швейцарии, якобы исходящей из планов РФ по нападению на одну из европейских стран в 2028 или 2029 году. Как напомнили в посольстве, последним в таком духе высказался уходящий в отставку командующий швейцарскими ВС Томас Зюсли. Он, в частности, заявил, что в случае поражения Украины между Швейцарией и Россией останется только две страны, и нейтралитет не защитит конфедерацию.

В этой связи российские дипломаты "вновь со всей четкостью" вынуждены заявить, что Россия "никому не угрожает, в том числе и Швейцарии". Они напомнили, что совсем недавно президент РФ Владимир Путин "в очередной раз публично заявил о том, что Россия не собирается нападать на какие-либо страны Европы". Глава государства также заявил о готовности "зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности", добавили в ведомстве.

"Однако вместо того, чтобы каким-либо образом отреагировать и взять предложение российского лидера в проработку, швейцарские официальные лица продолжают безудержно нагнетать напряженность, запугивая своих граждан надуманными страшилками об исходящей от России угрозе", - говорится в комментарии на сайте диппредставительства. В ведомстве допустили, что за подобными заявлениями может стоять стремление "обосновать увеличение военных расходов", чтобы помочь проблемному швейцарскому ВПК.