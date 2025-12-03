Израиль сообщил о хорошей атмосфере на встрече с представителями Ливана

Стороны договорились сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества, отметили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Атмосфера на встрече в ливанской Эн-Накуре представителей Израиля и Ливана была "хорошей", стороны договорились "сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества" между двумя странами. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"По поручению премьер-министра Нетаньяху и в рамках продолжающегося диалога по вопросам безопасности между США, Израилем и Ливаном заместитель главы отдела внешней политики Совета национальной безопасности [Израиля] провел сегодня (3 декабря - прим. ТАСС) в Эн-Накуре встречу с заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус и соответствующими гражданскими представителями Ливана. Встреча прошла в хорошей атмосфере, было решено сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении.

По данным канцелярии, "Израиль пояснил, что разоружение [шиитского движения] "Хезболлах" является обязательным, независимо от развития экономического сотрудничества" между еврейским государством и Ливаном.

"Стороны договорились провести дополнительное обсуждение", - резюмировали в ведомстве премьера.

Ранее в среду канцелярия заявила, что Нетаньяху распорядился направить израильского представителя на встречу с властями Ливана. В ведомстве назвали этот шаг "первой попыткой создания основы экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном".

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений. Бейрут не признает еврейское государство с момента его образования в 1948 году. Несмотря на отсутствие дипотношений, стороны неформально контактируют через посредничество Вашингтона.