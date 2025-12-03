Штайнмайер выступил за создание новой основы для отношений ФРГ и Британии

Две страны совместно работают над вопросами безопасности и сотрудничества, энергетической политики и защиты климата, указал президент Германии

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за создание новой основы для развития партнерских отношений между ФРГ и Великобританией после периода отчуждения, вызванного выходом Соединенного Королевства из состава Европейского союза (ЕС).

"Мы хотим поставить наше партнерство на новую основу. Мы хотим, так сказать, укрепить инфраструктуру наших отношений", - сказал Штайнмайер, выступая на торжественном приеме в Виндзорском замке. "Brexit стал важнейшим поворотным моментом", - подчеркнул Штайнмайер. "Однако мы не позволили этому решению разрушить нашу дружбу", - заявил он. Германия и Великобритания, по его словам, совместно работают над вопросами безопасности и сотрудничества, энергетической политики и защиты климата, а также поддержки Украины.

Президент Германии и его жена Эльке Бюденбендер находятся с трехдневным государственным визитом в Великобритании по приглашению короля Карла III.

В 2023 году британский монарх совершил свой первый после коронации государственный визит именно в ФРГ. До этого еще в статусе принца Уэльского он посещал Германию более 40 раз. Штайнмайер последний раз был в Великобритании в 2023 году на церемонии коронации Карла III. По данным Букингемского дворца, он стал первым за 27 лет президентом ФРГ, который совершил государственный визит в Соединенное Королевство.

На состоявшемся 23 июня 2016 года в Великобритании референдуме о членстве страны в ЕС победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из Евросоюза, против выступили 48,1%. Против Brexit также выступило население Шотландии.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.