Экс-замминистра энергетики Украины отправили под домашний арест

Юрия Шейко подозревают в присвоении средств в особо крупных размерах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине избрал бывшему замминистра энергетики и по совместительству врио первого вице-президента компании "Энергоатом" Юрию Шейко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Шейко подозревается в присвоении средств в особо крупных размерах: в августе 2022 года он заключил договор о страховании предприятия "Энергоатома" на почти 106 млн гривен ($2,5 млн), а через 12 дней без должного обоснования увеличил сумму до 131 млн гривен ($3,1 млн). Украинские силовики пришли к выводу, что из-за искусственного завышения стоимости стратегическое предприятие потеряло почти 19 млн гривен ($450 тыс.). 2 декабря Шейко задержали.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в "Энергоатоме" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.