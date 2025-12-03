Трамп: Киеву следовало раньше идти на сделку по урегулированию

Сейчас ситуация во многом складывается не в пользу украинских властей, подчеркнул президент США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта, теперь ситуация во многом складывается не в их пользу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я говорил: "У вас нет козырей", - отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале. "Тогда было время для урегулирования. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования", - добавил Трамп. "Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них", - подчеркнул он, имея в виду украинские власти.

На упомянутой встрече в феврале американский лидер пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Глава вашингтонской администрации тогда подчеркнул, что у Украины "нет козырей" в конфликте, а Зеленский не мог бы быть "крутым парнем" без поддержки США.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером - зятем Трампа. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.