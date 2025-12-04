Бланар: большинство в НАТО понимает, что надо поддержать план США по Украине

Реализация плана мирного урегулирования конфликта должна происходить при участии Украины и "соразмерном участии европейских партнеров", считает министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Необходимость максимально поддержать американскую инициативу по мирному урегулированию на Украине понимают большинство глав МИД стран НАТО. Такое мнение выразил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"Большинство партнеров из стран НАТО понимают, что необходимо максимально поддержать эту инициативу [США]", - сказал Бланар, слова которого привело информационное агентство TASR. Реализация плана мирного урегулирования конфликта должна происходить, как он отметил, при участии Украины и "соразмерном участии европейских партнеров".

Словакия, по словам главы МИД, опасается, что возможная конфискация заблокированных в Евросоюзе российских активов может поставить под угрозу мирный процесс на Украине. Поэтому, как следует из сообщения, республика не предпримет никаких шагов, которые бы поставили под угрозу план урегулирования конфликта.