NYT: в план США по Украине вошли вопросы суверенитета и территорий

Один из четырех пакетов документов также касается вопросов, связанных с ограничением численности ВСУ в мирное время и дальности полета ракет

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре пакета, на которые был разделен мирный план США по Украине, включают территориальные и экономические вопросы, а также темы суверенитета Украины и европейской безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Читайте также

Встреча с Уиткоффом и Кушнером и 28 пунктов плана США. Заявления Путина

По их информации, один из пакетов касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, ограничением численности ВСУ в мирное время и дальности полета ракет. Другие пункты затрагивают территориальные вопросы, сотрудничество в области экономики и более широкие вопросы европейской безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовленные до этого 28 пунктов американского мирного плана актуальны и продолжают обсуждаться, просто Вашингтон предложил разбить их на четыре отдельных пакета.