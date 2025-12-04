Си Цзиньпин: суть отношений Китая и ЕС заключается во взаимодополняемости

Председатель КНР также считает, что сотрудничество сторон держится на обоюдной выгоде

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Суть торгово-экономических отношений между Китаем и Евросоюзом заключается во взаимодополняющих преимуществах и взаимной выгоде. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии закрытия 7-го заседания китайско-французского делового совета, прошедшего в Пекине.

"Суть торгово-экономических отношений между Китаем и Евросоюзом заключается во взаимодополняющих преимуществах и взаимной выгоде, которые позволяют достичь динамичного баланса в развитии. При этом взаимозависимость не является риском, а переплетение интересов - угрозой", - приводит его слова агентство Xinhua.

Председатель КНР также призвал Париж к "совместному укреплению китайско-европейского всеобъемлющего стратегического партнерства и формированию более позитивных отношений между КНР и ЕС".