Шор заявил о закрытии социальных магазинов в Молдавии из-за давления властей

Клиентами сети были около 500 тыс. человек в год, отметил руководитель оппозиционного блока "Победа"

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного блока "Победа", бизнесмен Илан Шор на фоне давления правительства объявил о закрытии сети социальных магазинов, которая работала в стране с 2015 года.

"Я вынужден прекратить работу наших социальных магазинов. Ликвидация компании займет около трех месяцев. <...> Наши поставщики находятся под постоянным давлением госорганов, их запугивают, им угрожают. Наши магазины и склады закрывают", - написал Шор в Telegram-канале. По его словам, клиентами магазинов были около 500 тыс. человек в год. "Это бабушки и дедушки, малоимущие и нуждающиеся люди. <...> Мы платили налоги - доходило до 60 млн леев (около 3 млн евро) в год. Создавали новые рабочие места - изначально в наших магазинах работали около 1 тыс. человек", - отметил политик.

Ранее на этой неделе Шор заявил о прекращении поддержки своих сторонников и социальных проектов в Молдавии на фоне арестов членов его команды. Он отметил, что "не имеет права рисковать жизнью и свободой этих людей". После этого в отставку подали мэры городов Оргеев Татьяна Кочу и Тараклии Вячеслав Лупов.

Блок "Победа" не был допущен к парламентским выборам этого года в Молдавии, а в отношении входивших в него партий "Победа", "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" была начата процедура роспуска. С инициативой запрета выступили министерство юстиции, Центризбирком и Служба информации и безопасности. Они назвали участие Шора в формировании блока скрытым продолжением деятельности его партии "Шор", которую в 2023 году обвинили в планах "саботирования проевропейского курса страны" и признали незаконной. В период избирательной кампании активисты блока подверглись обыскам и арестам.