Axios: Израиль и Ливан договорились о второй встрече делегаций до конца года

Ожидается, что на ней стороны обсудят перспективы экономического сотрудничества в приграничных районах и потенциальные совместные проекты

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Делегации Израиля и Ливана на прошедших 3 декабря первых прямых переговорах договорились об организации новой встречи до конца 2025 года. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

Целью следующих переговоров должно стать обсуждение перспектив экономического сотрудничества в приграничных районах и потенциальных совместных проектов, которые могли бы способствовать установлению основ взаимного доверия. По данным источников портала, США, которые подталкивают обе стороны к продолжению контактов, видят в качестве своей долгосрочной цели создание "экономической зоны Трампа" вдоль границы Израиля и Ливана, которая была бы свободна от присутствия шиитского движения "Хезболлах".

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила о том, что встреча была хорошей и стороны договорились "сформулировать идеи для развития возможного экономического сотрудничества" между двумя странами. Телеканал LBCI со ссылкой на источники сообщил, что ливанская сторона также осталась довольна результатами встречи. Портал Axios отметил, что переговоры стали первым подобным официальным прямым контактом с 1993 года.

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений. Бейрут не признает еврейское государство с момента его образования в 1948 году. Несмотря на отсутствие дипотношений, стороны неформально контактируют через посредничество Вашингтона.