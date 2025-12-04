Таиланд рассчитывает стать членом БРИКС как можно скорее

Королевство рассчитывает на поддержку России и Индии в этом процессе

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 4 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд рассчитывает стать полноправным членом БРИКС как можно скорее, поэтому обращается за поддержкой к таким ключевым странам объединения, как Россия и Индия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, комментируя недавнюю встречу в Нью-Дели министра иностранных дел королевства Сихасака Пхуангкеткеу с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Таиланд выразил надежду, что станет как можно скорее полноправным членом БРИКС. Конечно, мы запрашиваем поддержку у таких ключевых стран, как Россия и Индия. В ходе переговоров в Нью-Дели индийская сторона выразила свою поддержку, однако прежде всего должен быть консенсус среди стран - основательниц объединения. Я думаю, что некоторые страны не против членства Таиланда, но они считают, что должен быть мораторий на вступление новых членов, поскольку БРИКС расширяется очень быстро", - сказал он, отметив, что Бангкок рассчитывает стать членом БРИКС в 2026 году.

Пхалангкун назвал "крайне маловероятным" развитие сценария, при котором страна могла бы отказаться от своих планов на вступление в БРИКС по итогам предстоящих парламентских выборов, которые из-за сложившейся политической ситуации должны пройти в королевстве в следующем году. "Мы уже прошли более половины пути с момента подачи заявки. Я думаю, что в парламенте есть общий консенсус и понимание, почему это важно для нас. Лишь очень незначительное число депутатов задаются вопросом о целесообразности присоединения", - добавил он.

Таиландский МИД ранее проинформировал, что Бангкок обратился к Индии за поддержкой в вопросе присоединения страны к БРИКС в качестве полноправного члена. В апреле на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Рио-де-Жанейро возглавлявший тогда МИД Таиланда Марит Сангиампхонг в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердил решимость королевства стать полноправным членом БРИКС и обратился за поддержкой к России. Как подчеркнули в Бангкоке, российская сторона приняла это к сведению и выразила готовность поддержать Таиланд в этом отношении.

Таиланд в июне 2024 года уведомил Россию, председательствовавшую в БРИКС, о намерении королевства стать полноправным членом объединения. В декабре 2024 года Таиланд получил уведомление от России о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года. Бангкок принял приглашение Москвы стать страной-партнером, назвав этот шаг важнейшим на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем.