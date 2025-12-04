Швейцарский наемник признался в нарушении Женевских конвенций на Украине

По его словам, "трудно соблюдать Женевскую конвенцию", которая призвана защищать раненых, а также военнопленных, гражданское население и медперсонал

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. 38-летний гражданин Швейцарии, дважды участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии, на допросе в военном суде конфедерации в сентябре признался в несоблюдении Женевских конвенций. Об этом сообщила газета Aargauer Zeitung.

Согласно ранее не публиковавшемуся протоколу допроса, который оказался в распоряжении издания, наемник признался, что многие правовые положения, которые обсуждаются в "учебниках и классах, невозможно применить" в конфликте на Украине. По его словам, "трудно соблюдать Женевскую конвенцию", которая призвана защищать раненых, а также военнопленных, гражданское население и медперсонал. В частности, он описывает случай, когда он вместе с другими наемниками должен был нести раненого, захваченного в плен, а вместо этого они заставили делать это других плененных.

По информации газеты, федеральная прокуратура конфедерации теперь должна принять решение, возбуждать ли дело в отношении мужчины за нарушение международного военного права. Если этого не произойдет, расследование продолжат представители военной юстиции страны, подчеркивается в статье.

Действующее швейцарское законодательство запрещает гражданам страны становиться наемниками в армиях других государств. На родине их ждет судебное преследование и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В феврале 2025 года комиссия по правовым вопросам Национального совета (парламента) Швейцарии отклонила инициативу депутата от Социал-демократической партии Йона Пульта сделать швейцарским наемникам на Украине исключение из этого запрета. Ранее МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина страны среди воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников.

12 августа 1949 года были приняты четыре документа, устанавливающие гуманитарные правила ведения войны. Они известны как Женевские конвенции 1949 года, или Четвертая Женевская конвенция. Эти документы заменили договоры 1864, 1906 и 1929 годов. Первой страной, ратифицировавшей Женевские конвенции 1949 года, была Швейцария (31 марта 1950 года), СССР присоединился к ним 17 апреля 1951 года.