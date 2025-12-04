Азаров назвал "кривосудием" решение приговорить его к 15 годам тюрьмы на Украине

Бывший украинский премьер надеется, что, участвовавшие в фальсификации этого судебного процесса, понесут заслуженное наказание

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил, что не признает суд в Киеве, приговоривший его накануне к 15 годам тюрьмы, и назвал эту инстанцию "кривосудием".

"Печерский райсуд Киева меня заочно приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Киевское кривосудие признало меня виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя. Уверен, что наступит период, когда все те, кто участвовал в фальсификации этого судебного процесса, понесут заслуженное наказание и получат реальные абсолютно сроки с такими же точно формулировками, которые они вынесли в отношении меня", - заявил Азаров в Telegram-канале.

Экс-премьер подчеркнул, что суд против него вершат предатели Родины, изменники, участвовавшие в госперевороте. Поэтому он "не признает этот суд и режим".