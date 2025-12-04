Стубб: Киеву будет "тяжело переварить" урегулирование конфликта на Украине

Президент Финляндии также подчеркнул, что финнам следует переосмыслить идею о "безупречном мире"

Президент Финляндии Александер Стубб © Anna Moneymaker/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Разрешение конфликта на Украине будет "тяжело переварить" многим, особенно украинцам. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб во время выступления на мероприятии Фонда мира им. Мартти Ахтисаари.

"Многим из нас будет тяжело переварить [условия мирного урегулирования конфликта на Украине], однако помните, что еще сложнее будет украинцам", - заявил финляндский лидер, слова которого приводит газета Ilta Sanomat. Стубб также подчеркнул, что финнам следует также переосмыслить идею о "безупречном мире".

Ранее президент Финляндии допустил, что мирное урегулирование конфликта может завершиться на условиях, которые не устраивают Киев и Евросоюз.

Вашингтон в ноябре предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.