На Украине актера "Ленкома" Ивана Агапова сочли угрозой нацбезопасности

Среди причин такого решения Национального совета - посещения артистом Донбасса и Новороссии

Иван Агапов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес народного артиста РФ, актера театра "Ленком Марка Захарова" Ивана Агапова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

"Национальный совет на заседании 4 декабря внес российского актера Ивана Агапова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. <...> Национальный совет обратится в министерство [культуры] по внесению указанного лица в перечень и пришлет копию принятого решения", - говорится в сообщении совета в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Одной из причин внесения в список является то, что Агапов неоднократно посещал Донбасс и Новороссию.

Свой список Минкультуры Украины создало в 2015 году. С тех пор в него вошли более 200 деятелей культуры, публично поддерживающих политику РФ в отношении Украины. Среди них Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Сергей Дружко, Александр Дугин, Анна Семенович. Перечень постоянно пополняется.