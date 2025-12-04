Швейцария предложила новую миссию ОБСЕ по мониторингу за перемирием на Украине

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис при этом признал, что ни Москва, ни Киев не были удовлетворены прошлой миссией по наблюдению

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы при необходимости создать новую миссию для наблюдения за возможным перемирием на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов ОБСЕ, которое открылось в Вене.

По мнению министра, ОБСЕ должна играть активную роль в случае возможного перемирия на Украине.

"Организация могла бы наблюдать за возможным перемирием", - приводит его слова агентство Keystone-SDA. Отмечается, что высказывания министра сделаны на фоне предстоящего председательства Швейцарии в организации, которое начнется с 1 января 2026 года.

В то же время, как передает агентство DPA, Кассис признал, что ни Москва, ни Киев не были удовлетворены прошлой миссией по наблюдению. По утверждениям министра, точка зрения Украины несколько изменилась.

"Она была бы благодарна за мониторинговую роль ОБСЕ, если дело дойдет до этого", - добавил Кассис. Агентство напомнило, что для создания новой миссии необходимо согласие всех государств - участников ОБСЕ, включая Россию.

ОБСЕ является самой представительной платформой для обсуждения тем безопасности в Евроатлантике и Евразии, однако в Москве неоднократно отмечали, что подходы Запада мешают организации полноценно работать. В ОБСЕ входят 57 стран.