Эксперт Модаббер: принятие условий России по Украине будет выгодно США

Это позволит избежать очередного бессмысленного витка эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном, уточнил иранский политолог

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 4 декабря. /ТАСС/. Условия, выдвигаемые Россией в процессе урегулирования украинского конфликта, отвечают интересам США и мировой безопасности. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС иранский политолог Рухолла Модаббер.

"Если США примут все условия РФ и воспрепятствуют развитию антироссийской военной машины НАТО, это сыграет на пользу самому Вашингтону. Это позволит избежать очередного бессмысленного витка эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, нормализация отношений между РФ и США пойдет на пользу мировой безопасности, и в Белом доме и Пентагоне уже поняли это. США должны принять все условия России, так как другого варианта решения украинского кризиса не существует, добавил Модаббер.

"Американцы признают, что необходимо учитывать позицию РФ по вопросу урегулирования конфликта, в отличие от британцев, которые хотят, чтобы учитывалось только мнение Запада", - отметил он.

2 декабря лидер России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя Джареда Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.