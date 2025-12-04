МИД Азербайджана заявил о самом мирном периоде отношений Баку и Еревана

В регионе де-факто установился мир, указал министр иностранных дел Джейхун Байрамов

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 4 декабря. /ТАСС/. Азербайджан и Армения в настоящее время переживают самый мирный и стабильный период в двусторонних отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

"В регионе де-факто установился мир. В отличие от нестабильного региона ОБСЕ, Азербайджан и Армения сегодня переживают самый мирный и стабильный период", - сказал Байрамов, текст выступления которого распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

По его словам, обе стороны продвигаются в рамках мирного процесса в реализации конкретных мер в различных сферах на правительственном, парламентском уровнях и на уровне гражданского общества. Азербайджанский министр подчеркнул, что для усиления динамики мирного процесса Баку в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению.

"Эти достижения наглядно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры являются лучшим способом продвижения вперед, как это последовательно отстаивает Азербайджан на протяжении многих лет", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что Азербайджан, как инициатор мирной повестки дня, "по-прежнему привержен этому пути и ожидает взаимной политической воли и ответственности со стороны Армении".

"В этом контексте мы подчеркиваем решающее значение добросовестного и своевременного выполнения всех обязательств для завершения процесса нормализации", - добавил он.

Байрамов также подчеркнул, что "устранение Арменией территориальных претензий, все еще закрепленных в ее конституции, позволит подписать, а затем ратифицировать парафированное двустороннее мирное соглашение и достичь окончательного мира". В то же время он отметил "первостепенное значение" своевременной реализации "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".