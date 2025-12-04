Христодулидис: Кипр во время председательства в ЕС поддержит евроустремления Киева

Президент островного государства также выразил свою убежденность в том, что для ЕС вопрос расширения - это не просто политический выбор, а геополитическая необходимость

НИКОСИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Официальная Никосия будет оказывать поддержку европейским устремлениям Киева в период своего председательства в Совете ЕС в первой половине 2026 года. С таким обещанием выступил находящийся с рабочим визитом на Украине президент островного государства Никос Христодулидис.

Подводя в четверг итоги своей встречи с Владимиром Зеленским, глава островного государства заявил, что во время предстоящего председательства Кипр будет содействовать процессу расширения ЕС, укреплению коллективной безопасности и демократической устойчивости европейского сообщества.

"В частности, в отношении Украины мы сделаем все необходимое для сохранения и укрепления европейских перспектив этой страны в повестке Европейского союза", - пообещал Христодулидис, слова которого приводит информационный портал In-Cyprus, принадлежащий кипрской газете Phileleftheros.

Президент Кипра также выразил свою убежденность в том, что для ЕС вопрос расширения - это не просто политический выбор, а геополитическая необходимость.